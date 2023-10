LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Suhl (ots) - Unbekannte Täter versuchten erfolglos am Sonntag in der Zeit zwischen 11:00 und 15:00 gewaltsam in ein Geschäft in der Friedrich-König-Straße in Suhl einzudringen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter der Angabe des Aktenzeichens 0282770/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

