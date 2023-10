Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldkassette entwendet

Suhl (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagabend gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Therapiepraxis in der Pfarrstraße in Suhl ein. Sie entwendeten eine Geldkassette mit etwa 800 Euro Bargeld. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter der Angabe des Aktenzeichens 0282760/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

