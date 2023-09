POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in Schulzentrum

Saarburg (ots) - Am Samstag, den 09.09.2023, in der Zeit von 09:10 Uhr bis 09:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters, am Leukbach in Saarburg eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallgeschädigte stellte dort seinen PKW, einen Mercedes in schwarz, auf Höhe des Haupteingangs vorwärts eingeparkt ab. Gegen 09:30 Uhr wurde durch ihn ein Schaden am Stoßfänger hinten rechts festgestellt. Bei dem ...

