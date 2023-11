LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Firma?

Meiningen (ots) - Unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit von Montagabend bis Dienstagabend ein geparktes Auto in der Lindenallee in Meiningen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 unter der Angabe des Aktenzeichens 0284276/2023 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

