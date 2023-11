LPI-SHL: Auto zerkratzt

Schmalkalden (ots) - Dienstagabend versuchten drei unbekannte Täter gewaltsam in ein Fahrradgeschäft in der Straße "Stiller Gasse" in Schmalkalden zu gelangen. Eine Zeugin hörte die verdächtigen Geräusche und verständigte die Polizei. Durch die Zeugin in ihrer Tat gestört, flüchteten die Täter fußläufig in Richtung Innenstadt. Entwendet wurde nichts, da die drei Personen nicht in das Geschäft gelangen ...

mehr