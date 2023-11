Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannte stehlen sechs Rädersätze

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (24.11.2023) 18.00 Uhr und Montag (27.11.2023) 06.50 Uhr suchten noch unbekannte Täter einen Parkplatz in der Zeppelinstraße in Herrenberg heim. Die Unbekannten bockten insgesamt sechs Neufahrzeuge der Marke Audi auf Pflastersteine auf, die von einem Weg eines angrenzenden Grundstücks stammten. Anschließend demontierten sie Räder. Sie erbeuteten so insgesamt 24 Alufelgen samt Reifen. Der Wert wurde auf über 40.000 Euro geschätzt. Durch die nicht fachgerechte Demontage entstand vermutlich auch an den Fahrzeuge Sachschaden, der noch nicht zu beziffern ist. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

