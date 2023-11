POL-PB: Polizeieinsatz an Gesamtschule

Paderborn (ots) - (mb) Am Samstag (18.11.2023) sind zwei Wohnungseinbrüche in Elsen und Schloß Neuhaus verübt worden. An der Kämpenstraße in Elsen waren die Bewohner eines Einfamilienhauses von 10:30 Uhr bis 21:15 Uhr nicht zuhause. In diesem Zeitraum brachen Einbrecher die Terrassentür auf und durchwühlten sämtliche Räume. Schubladen und Schränke wurden geöffnet und der Inhalt teilweise herausgerissen. Ob in diesem Fall etwas entwendet wurde, steht noch nicht ...

