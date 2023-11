Polizei Paderborn

POL-PB: Auffahrunfall ohne Führerschein, aber mit zu hoher Geschwindigkeit.

Delbrück-Ostenland, Mühlensenner Straße (ots)

(hajs) Am Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr fuhr ein 21-jähriger Altenbekener mit dem Seat Leon seines Vaters auf der Mühlensenner Straße von Hövelhof in Richtung Delbrück. In Ostenland übersah er vermutlich ein Fahrzeug der Post, welches vor ihm fahrend seine Fahrt verlangsamte, um links auf ein Grundstück einzubiegen. Der 21-jährige fuhr mit seinem Seat auf das Heck dieses Fahrzeugs auf. Da der Fahrer des Seat nicht angeschnallt war, stieß er mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe und zog sich zusätzlich Verletzungen an den Rippen und einer Hand zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus eingeliefert. Ermittlungen vor Ort zufolge hatte der Fahrer aus Altenbeken keine Fahrerlaubnis und hat sich den Pkw seines Vaters ohne dessen Wissen genommen. Weiterhin deutet das Schadensbild vor Ort daraufhin, dass der 21-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Seat Leon seines Vaters musste mit wirtschaftlichen Totalschaden abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde für die Dauer von ca. 30 Minuten gesperrt.

