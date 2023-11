Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Unfälle bei Ampelausfall am Ludwigsfelder Ring

Paderborn (ots)

(mb) Ein Ampelausfall an der Einmündung Ludwigsfelder Ring/Dahler Weg hat am Dienstagmorgen zu zwei Verkehrsunfällen und Staus geführt. Zwei Autoinsassen erlitten Verletzungen. Ein Unfallbeteiligter wird noch gesucht.

Gegen 06.40 Uhr fuhr eine 36-jährige BMW-Fahrerin auf dem Ludwigsfelder Ring in Richtung Südring. Sie nutzte den linken Geradeausfahrstreifen und bremste vorm Einmündungsbereich Dahler Weg ab, da dort die Ampel ausgefallen war. Ein hinter ihr in gleicher Richtung fahrender silberner Pkw prallte seitlich auf das Heck des weißen 1er BMW. Der Fahrer des Fahrzeugs bog in den Dahler Weg ab und fuhr stadtauswärts. Die BMW-Fahrerin fuhr bis zur Tankstelle an der Warburger Straße und stellte dort einen Heckschaden an ihrem Auto fest. In diesem Fall sucht die Polizei Unfallzeugen sowie das silberne Auto und dessen Fahrer. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

Eine Stunde später kam es erneut zu einem Verkehrsunfall, kurz bevor ein Techniker die Ampelanlage wieder in Betrieb setzte. Der 31-jährige Fahrer eines VW-Golf fuhr auf dem Dahler Weg stadteinwärts und bog nach links auf den Ludwigsfelder Ring ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 26-jährigen Hyundai-Fahrerin, die auf dem Ring in Richtung Driburger Straße fuhr. Die Autos kollidierten im Einmündungsbereich und wurden stark beschädigt. Der Golf-Fahrer und die Hyundai-Fahrerin zogen sich Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte beide am Unfallort. Mit Rettungswagen kamen die Verletzten in Krankenhäuser. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Mit Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst schaltete der Störungsdienst die Ampel wieder ein.

Solange die Verkehrsregelung an der Einmündung nicht durch die Ampel erfolgt, gelten die dort aufgestellten Verkehrszeichen. Für den Dahler Weg gilt: Vorfahrt achten! Die Fahrzeuge auf dem Ludwigsfelder Ring haben Vorfahrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell