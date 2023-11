Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Wohnhäuser

Paderborn (ots)

(mb) Am Samstag (18.11.2023) sind zwei Wohnungseinbrüche in Elsen und Schloß Neuhaus verübt worden.

An der Kämpenstraße in Elsen waren die Bewohner eines Einfamilienhauses von 10:30 Uhr bis 21:15 Uhr nicht zuhause. In diesem Zeitraum brachen Einbrecher die Terrassentür auf und durchwühlten sämtliche Räume. Schubladen und Schränke wurden geöffnet und der Inhalt teilweise herausgerissen. Ob in diesem Fall etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Zwischen 13.15 Uhr bis 22.30 Uhr gingen Einbrecher eine Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses an der Kaiser-Heinrich-Straße in Schloß Neuhaus an. Hier hebelten sie ein Fenster auf und kletterten hinein. Auch in dieser Wohnung öffneten die Täter alle Schränke und Kommoden. Sie stahlen Bargeld und entkamen unerkannt.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden, sollte die Polizei sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.

Informationen und Beratungen zum Einbruchschutz hat die Polizei Paderborn hier im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell