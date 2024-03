Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (90/2024) Unfall im Begegnungsverkehr - Polizei Walkenried sucht unbekannten weißen Transporter und Zeugen

Göttingen (ots)

Landesstraße 601, Wiedaer Straße, Walkenried in Richtung Wieda Mittwoch, 28. Februar 2024, gegen 11.20 Uhr

WALKENRIED (jk) - Bei der Berührung eines unbekannten weißen Transporters mit einem entgegenkommenden Opel Meriva ist am 28. Februar (Mittwoch) gegen 11.20 Uhr am Ortsausgang von Walkenried (Landkreis Göttingen) der Außenspiegel des PKW beschädigt worden. Der mutmaßliche Verursacher des Schadens, der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Transporters, setzte die Fahrt unbekümmert in Richtung stadteinwärts fort.

Sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten weißen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Walkenried unter Telefon 05525/959 86-0 entgegen. Ebenso werden Unfallzeugen gebeten, ihre Beobachtungen unter dieser Nummer mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell