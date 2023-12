Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Werdohl (ots)

Am Montagnachmittag wurde eine 80-jährige Werdohlerin beim Einkaufen in einem Discounter am Fritz-Thomee-Platz bestohlen. Als sie gegen 16 Uhr an der Kasse stand, stand der Reißverschluss ihrer Umhängetasche auf und die Geldbörse war weg. Sie hatte während des Einkaufs keine verdächtigen Beobachtungen gemacht, wie sie der Polizei erklärte.

Die warnt immer wieder vor Taschendieben, die in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Kunden dort Wertsachen dicht am Körper tragen - beispielsweise in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Dasselbe gilt auf Weihnachtsmärkten und überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten. Dass die Täter mit einer erbeuteten Bankkarte direkt zum nächsten Geldautomaten gehen, ist ebenfalls nichts Ungewöhnliches - insbesondere dann, wenn die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt wurde oder die Täter irgendwelche Zahlenkombinationen finden, die auf eine "versteckte" Geheimzahl hindeuten. Wem die Karte abhandengekommen ist, der sollte schnell reagieren und Bank und Polizei informieren, um alle Möglichkeiten zu versperren, die Karte unberechtigt einzusetzen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell