POL-GÖ: (87/2024) Im Vorfeld von "Klimastreik" - Demo: Fahrbahn am Göttinger Groner Tor großflächig mit blauer Farbe verunreinigt, Staatsschutzkommissariat ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Kreuzung Groner Tor

Freitag, 1. März 2024, gegen 03.15 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Vorfeld zweier für Freitagvormittag (01.03.24) in Göttingen angezeigter "Klimastreik"-Demonstrationen haben Unbekannte in der Nacht die Fahrbahn am Groner-Tor großflächig mit hellblauer Farbe verunreinigt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung eingeleitet. Die Verursacher der Schmiererei werden in den Kreisen von Klimaaktivisten vermutet. Das Staatschutzkommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Zeugen hatten etwa gegen 03.15 Uhr eine Personengruppe gemeldet, die die Kreuzung beschmutzen würden. Die alarmierte Polizei stellte in der Folge auf der Fahrbahn zwei ca. 60 Meter lange und etwa einen Meter breite "Fahrspuren" sowie das Wort "Bus" fest.

Noch bevor der Berufsverkehr einsetzte, konnte die rutschige Verunreinigung von einer Spezialfirma entfernt werden.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Informationen zur Schadenshöhe bzw. zur Höhe der Folgekosten für die erforderliche Fahrbahnreinigung liegen bislang nicht vor.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

