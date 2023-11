POL-HOM: Räuberischer Diebstahl von Medikamentenkisten

Blieskastel (ots) - Am 27.11.2023, gegen 13:47 Uhr, ereignete sich auf der B 423 vor dem Kreisverkehr in Blieskastel Webenheim ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Der Geschädigte befuhr mit seinem Audi A 4 mit SB-Kreiskennzeichen die B 423 aus Blieskastel kommend in Fahrtrichtung Webenheim. Der Fahrerflüchtige fuhr mit seinem Sattelzug in gleicher Richtung. Beim Einfahren in den ...

