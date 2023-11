Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sattelzug streift PKW und entfernt sich unerlaubt

Blieskastel (ots)

Am 27.11.2023, gegen 13:47 Uhr, ereignete sich auf der B 423 vor dem Kreisverkehr in Blieskastel Webenheim ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Der Geschädigte befuhr mit seinem Audi A 4 mit SB-Kreiskennzeichen die B 423 aus Blieskastel kommend in Fahrtrichtung Webenheim. Der Fahrerflüchtige fuhr mit seinem Sattelzug in gleicher Richtung. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kam es zur Kollision zwischen Sattelzug und PKW.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell