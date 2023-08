Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Verkehrssicherheitsaktion zum Schulanfang - "BREMS DICH! Schule hat begonnen!"

Rostock (ots)

In einer Woche beginnt für viele Erstklässler in Rostock die Schule. Bereits heute wurden in Vorbereitung auf den Schulanfang Spannbänder angebracht, die Autofahrer zu einer vorausschauenden und rücksichtsvollen Fahrweise motivieren sollen.

Die bundesweite Kampagne der Deutschen Verkehrswacht "BREMS DICH! Schule hat begonnen" wird in Rostock von der Polizeiinspektion und der Verkehrswacht Rostock e.V. mit einer Vielzahl von Aktivitäten unterstützt. Den Auftakt bildete heute die Anbringung von insgesamt 26 Spannbändern an markanten Stellen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Die neongelben Banner sollen alle erwachsenen Verkehrsteilnehmer sensibilisieren, besonders langsam und rücksichtsvoll gegenüber den kleinsten Verkehrsteilnehmern zu fahren.

Weiterführende Informationen zu dieser Präventionsaktion können im Internet unter: https://www.verkehrswacht-medien-service.de/grundschule/mein-schulweg-kl-1/schulweg/brems-dich-schule-hat-begonnen/ abgerufen werden.

