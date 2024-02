Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (86/2024) Unfallflucht auf Supermarktparkplatz "An der Lutter" - Unbekannter silberner PKW und Augenzeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, An der Lutter

Donnerstag, 22. Februar 2024, gegen 11.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf dem Supermarktparkplatz "An der Lutter" in Göttingen ist nach gegenwärtigen Erkenntnissen ein unbekannter silberner PKW am letzten Donnerstag (22.02.24) gegen 11:45 Uhr beim Rückwärtsausparken gegen einen in der gegenüberliegenden Reihe geparkten Toyota gefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Am Heck des Wagens entstand Sachschaden. Von dem Verursacher fehlt jede Spur.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Gesucht wird insbesondere der Fahrer eines dunklen Kombi, der zum Unfallzeitpunkt in Höhe der Unfallstelle in seinem Wagen gewartet haben soll und deshalb das Geschehen beobachtet haben könnte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell