Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auseinandersetzung in der Siegener Innenstadt: 46-Jähriger leicht verletzt -#polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (29.10.2023), sind Polizeikräfte der Wache in Siegen zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Personen an Koch's Ecke alarmiert worden.

Gegen kurz nach sechs Uhr konnten die Beamten an der beschriebenen Örtlichkeit mehrere Personen feststellen. Bei Eintreffen der Beamten verhielten sich die Beteiligten ruhig. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte es zuvor gegen Mitternacht bereits eine Streitigkeit zwischen zwei Gruppen im Bereich eines Clubs an der Frankfurter Straße gegeben. Im Zuge der beiden Auseinandersetzungen wurde ein 46-Jähriger leicht verletzt. Zwei bislang noch unbekannte Tatverdächtige konnten noch nicht identifiziert werden.

Die Kriminalpolizei in Siegen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

