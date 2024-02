Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (85/2024) Am Fahrbahnrand geparkter Audi in Dransfeld im Vorbeifahren beschädigt - Polizei fahndet nach dunklem Opel Insignia B

Göttingen (ots)

Dransfeld, Lange Straße, Höhe Nummer 41

Sonntag, 25. Februar 2024, zwischen 12.00 und 14.30 Uhr

DRANSFELD (jk) - Die Polizei Dransfeld fahndet nach einem dunkeln Opel Insignia, der am vergangenen Sonntag (25.02.24) in Dransfeld (Landkreis Göttingen) im Vorbeifahren einen grauen Audi A 4 Avant beschädigt hat. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 12.00 und 14.30 Uhr in der Langen Straße auf Höhe Hausnummer 41 in Fahrtrichtung Scheden. Bei der Berührung wurde der linke Außenspiegel des Audi beschädigt. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich zu kümmern.

Aufgrund von an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteilen, muss es sich bei dem gesuchten Auto um einen dunklen Opel Insignia B handeln. Der Wagen dürfte an der Beifahrerseite einen frischen Unfallschaden aufweisen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Dransfeld, Telefon 05502/999 790.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell