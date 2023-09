Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Bäckerei

Lengerich (ots)

Unbekannten Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag (09.23), 11.30 Uhr, und Montag (11.09.23), 04.50 Uhr, in eine Bäckerei an der Ringeler Straße/Ecke Ladberger Straße eingebrochen. Offenbar zerstörten sie eine Scheibe und verschafften sich so Zutritt. Ob beziehungsweise was gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Lengerich unter 05481/9337-4515.

