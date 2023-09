Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebe stehlen Edelstahlrohre von Firmengelände

Ochtrup (ots)

An der Straße "Am Langenhorster Bahnhof" haben unbekannte Täter Edelstahlrohre im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwochabend (06.09.23), 06.00 Uhr und Donnerstagvormittag (07.09.23), 11.30 Uhr. Die Täter verschafften sich auf noch unbekannte Art und Weise an einem Zaun Zugang zu dem Gelände einer Garten- und Landschaftspflege-Firma. So gelangten sie auf das Gelände. Anschließend beschädigten sie das Zaunelement der benachbarten Stahl- und Maschinenbau-Firma. Dort entwendeten sie die Edelstahlrohre. Für den Abtransport haben die Täter vermutlich ein größeres Fahrzeug benutzt. Die Polizei ermittelt zu diesem Diebstahl und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Ochtrup unter 02553/9356-4155.

