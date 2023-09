Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Autos von Autohaus gestohlen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben vom Gelände eines Autohauses an der Hauptstraße in Hauenhorst zwei Autos gestohlen. Darüber hinaus wurden von zwei weiteren Wagen die Kennzeichen entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch (06.09.23), 23.20 Uhr und Donnerstag (07.09.23), 07.00 Uhr. Das Autohaus befindet sich auf Höhe der Kreuzung Hauptstraße/Nachtigallenweg/Am Spieker. Bei den entwendeten Wagen handelt es sich um einen weißen und einen schwarzen Jeep Cherokee. Der Wert der beiden Autos liegt jeweils im höheren fünfstelligen Eurobereich. Es ist davon auszugehen, dass die Diebe die beiden Kennzeichen, die sie bei den Pkw abmontierten, an den beiden Jeeps anbrachten. Die Kennzeichen lauten ST-MI70 und AH-L2. Die Jeeps wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei in Rheine nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter 05971/9384215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell