POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (29.08.) kam es gegen 12.44 Uhr es auf der Osnabrücker Straße, in Höhe der Zufahrt zum dortigen Lidl, zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Mann aus Lengerich befuhr als Fahrer eines Linienbusses die Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf Höhe der Zufahrt zum Lidl musste der 68-jährige Mann den Bus stark abbremsen, da nach seinen Angaben ein vorausfahrendes Fahrzeug plötzlich gebremst habe. Dabei wurde ein 8-jähriges Kind, das sich als Fahrgast im Bus befand, leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, das vor dem Bus fuhr. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

