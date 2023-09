POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Ladbergen (ots) - Zu einem Brand ist es am Mittwoch (06.09.) an einer Garage eines Mehrfamilienhauses an der Moorstraße gekommen. Eine Zeugin bemerkte gegen 10.10 Uhr das Feuer und alarmierte sofort die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Polizei stand die Garage bereits in Vollbrand. Darin waren ein Pkw und ein Elektromobil abgestellt. Durch das Feuer wurden auch das Wohnhaus sowie ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude ...

