Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Radfahrerin schwer verletzt

Wettringen (ots)

Bei einem Unfall an der Hügelstraße ist eine 59-jährige Fahrradfahrerin aus Wettringen am Donnerstag (07.09.23) schwer verletzt worden. Zunächst fuhr gegen 17.15 Uhr eine 32-jährige Autofahrerin aus Wettringen mit einem schwarzen Ford Focus auf der Hügelstraße aus Richtung Kirchstraße kommend. Dann wollte sie nach links in die Burgsteinfurter Straße abbiegen. Dabei übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge die ihr entgegenkommende 59-Jährige auf ihrem Fahrrad, die aus Richtung Metelener Straße kam. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 59-Jährige schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die umliegenden Straßen mussten für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstützt.

