POL-PDMY: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der B 262 zwischen Mendig und Mayen unter Beteiligung zweier Pkw.

Mayen, An Sagnesmühle (ots) - Wie bei der Polizei Mayen gestern angezeigt wurde, kam es im Tatzeitraum vom 14.04.2023, ca. 12:00 Uhr bis 17.04.2023, 08:15 Uhr zu einem versuchten Diebstahl aus einem IVECO Klein-Lkw der Stadt Mayen. Die bislang unbekannten Täter überkletterten den Zaun des Grundstücks am Stadion und schlugen eine Fahrzeugscheibe an dem Kfz ein. Erbeuten konnten die Täter nichts, da sich keine ...

