Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kontrolle von E-Rollern

Ludwigshafen - Stadtteil Nord (ots)

Am Samstag, 09.07.2022 wurden im Ludwigshafener Stadtteil Nord mehrere Fahrer von sogenannten E-Rollern (Elektrokleinstfahrzeuge) kontrolliert. In zwei Fällen mussten Ermittlungsverfahren aufgrund fehlender Haftpflichtversicherung eingeleitet werden, da an den geführten Fahrzeugen kein Versicherungskennzeichen angebracht waren. In zwei weiteren Fällen musste die Weiterfahrt aufgrund Betäubungsmittelbeeinflussung untersagt werden. Auch hier erwartet die jeweiligen Fahrzeugführer ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell