Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer, Radfahrer verletzt sich schwer

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (09.09.2023) gegen 10.10 Uhr hat sich auf dem Dickenberg in Ibbenbüren ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 36-Jähriger Osnabrücker schwer verletzt wurde. Ein Pkw und ein Radfahrer fuhren auf der Rheiner Straße in Fahrtrichtung Ibbenbüren. Der 36-jährige Radfahrer wurde von hinten von dem Ford Fiesta erfasst und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer. Er wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen übersah der 84-jährige Autofahrer aus Ibbenbüren den Radfahrer und lud diesen von hinten auf. Der Fahrer des Ford Fiesta blieb unverletzt, am Auto entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell