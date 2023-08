POL-RBK: Overath - Zwei Personen nach Frontalzusammenstoß leicht verletzt

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Overath - Zwei Personen nach Frontalzusammenstoß leicht verletzt

Overath

Am gestrigen Mittwoch (16.08.) ereignete sich auf der L84 ein Verkehrsunfall zweier Pkw, bei dem beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt wurden.

Eine 59-jährige Overatherin befuhr gegen 07:30 Uhr mit ihrem Seat die L84 in Fahrtrichtung Hohkeppel. Im Kurvenbereich in Höhe der Einmündung Leffelsend geriet sie aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und stieß mit einer entgegenkommenden Audi-Fahrerin aus Lindlar frontal zusammen. Durch den Aufprall wurde der Audi der 61-Jährigen einen kleinen Abhang hinuntergeschoben und kam dort zum Stillstand.

Beide Fahrzeugführerinnen verletzten sich bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise nur leicht und wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine entsprechende Firma abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 30.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L84 auf Höhe der Unfallörtlichkeit zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (ch)

