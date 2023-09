Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten, Pedelec-Fahrer kollidieren

Laer (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstag (09.09.2023) zwei Pedelecfahrer zusammengestoßen und verunfallt. Gegen 09.50 Uhr sind der 56-Jährige Coesfelder und die 51-Jährige Billerbeckerin mit ihren Pedelecs nebeneinander an der Altenburg in Richtung Laer gefahren. Kurz vor der Einmündung Esch/Lange Flagge berührten sich die Lenkräder der zwei Pedelecs und die Fahrer stürzten. Die 51-Jährige verletzte sich hierbei schwer, der 51-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Die Pedelecs wurden bei dem Unfall beschädigt und es entstand ein geringer Sachschaden.

