POL-GÖ: (84/2024) Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz - Ermittler durchsuchen Einfamilienhaus in Nesselröden, größere Mengen Chemikalien und verdächtige Substanzen gefunden

Göttingen (ots) - Bad Lauterberg, Lutterstraße Freitag, 23. Februar 2024, zwischen 07.45 und 16.10 Uhr BAD LAUTERBERG (jk) - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Freitag (23.02.24) in der Bad Lauterberger Lutterstraße einen roten VW Golf am Heck beschädigt. An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt 750 Euro. ...

