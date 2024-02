Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (82/2024) An der Jacke und am Ranzen festgehalten - Augenzeugen für Vorfall auf LNS-Spielplatz in Duderstadt gesucht

Göttingen (ots)

Duderstadt, Leddergasse, Spielplatz LNS-Gelände Montag, 19. Februar 2024, gegen 13.15 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Die Polizei in Duderstadt sucht nach Zeugen für einen Vorfall, der sich am 19. Februar (Montag) zwischen einem 10 Jahre alten Jungen und einem bislang unbekannten Jugendlichen auf dem LNS-Gelände zugetragen haben soll. Ersten vorliegenden Informationen zufolge, soll der als ca. 15 bis 18 Jahre alt beschriebene Jugendliche das Kind angesprochen und anschließend an der Jacke und am Schulranzen ergriffen und festgehalten haben. Warum ist unbekannt. Der Schüler habe daraufhin geschrien und nach dem Jugendlichen getreten. Letztlich konnte er sich aus der Situation befreien und weglaufen.

Da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls mehrere Kinder und auch Erwachsene auf dem LNS-Gelände aufgehalten haben sollen, hofft die Polizei auf Zeugen, die zur Aufklärung des Geschehens sowie auch zur Identifizierung des unbekannten Jugendlichen beitragen können.

Der Gesuchte soll helle, kurze Haare gehabt und mit einer hellgrauen Jogginghose, einem hellgrauen Pulli bzw. einer Strickjacke und einem dunkelgrauen Cappy bekleidet gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei Duderstadt unter Telefon 05527/8461-0 entgegen.

