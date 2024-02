Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (79/2024) In psychischem Ausnahmezustand - Hausbewohner löst in Gimte mehrstündigen Polizeieinsatz aus, 30-Jähriger von Spezialkräften überwältigt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Ortsteil Gimte, Herrenbreite Freitag, 23. Februar 2024

HANN.MÜNDEN (jk) - Ein sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann hat am Freitag (23.02.24) im Hann. Mündener Ortsteil Gimte (Landkreis Göttingen) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 30-Jährige hatte sich zuvor in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus verschanzt und angedroht, sich mit einem Messer erhebliche Verletzungen zuzufügen. Eine Gefahr für andere Menschen oder Anwohnende bestand durch das Verhalten des Mannes nicht. Spezialkräfte überwältigten ihn am frühen Nachmittag.

Die Polizei war seit dem frühen Morgen mit einem Großaufgebot vor dem Wohnhaus in der Herrenbreite im Einsatz. Für Dauer des Polizeieinsatzes mussten die anderen Bewohner das Gebäude vorsorglich verlassen. Der Bereich um den Einsatzort wurde außerdem weiträumig abgesperrt.

Speziell geschulte Beamte der Verhandlungsgruppe der Polizei versuchten in der Folge zunächst über mehrere Stunden vergeblich, den 30-Jährigen durch Gespräche zum eigenständigen Aufgeben seiner Absichten zu bewegen. Schlussendlich gelang es hessischen Einsatzkräften am frühen Nachmittag, den sich selbst gefährdenden Mann mittels eines Knalleffektes abzulenken und ihn zu überwältigen und zu entwaffnen.

Bei dem Zugriff wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen zunächst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus nach Göttingen transportiert. Von dort soll er nach derzeitigem Stand vermutlich in eine Fachklink verlegt werden.

