Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Toilettenanlage beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag kurz vor 19:00 Uhr beschädigten zwei unbekannte Jugendliche eine öffentliche Toilettenanlage in der Wieslocher Straße. Diese schlugen mittels unbekanntem spitzen Gegenstand ein Loch in die Holzvertäfelung, verstopften die Toilette mit Handtuchpapier und zündelten im Waschbecken, indem sie nach bisherigen Ermittlungen die Papierhandtücher mit Böller in Brand setzten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 700 Euro.

Der Polizeiposten Mühlhausen ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten Mühlhausen unter der Telefonnummer 06222 662850 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell