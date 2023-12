Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Nach Spiegelstreifer geflüchtet Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr in der Paulinenstraße ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen und sucht Zeugen. Ein Unbekannter touchierte den Außenspiegel des am Fahrbahnrand stehenden Pkw, richtete dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an und fuhr danach einfach davon. Hinweise nimmt die ...

mehr