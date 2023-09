Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Fußgänger schwer verletzt

Ochtrup (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger ist es am Freitagmorgen (22.09.) gegen 06.30 Uhr auf der Fahrradstraße zwischen dem Alt Metelener Weg und der Straße Weiner gekommen. Ein 22-jähriger Mann aus Heek (Kreis Borken) fuhr mit seinem VW Golf auf der Fahrradstraße in Richtung Felsenmühle / Weiner. Etwa 150 Meter nach Beginn der Fahrradstraße übersah der 22-Jährige ersten Ermittlungen zufolge einen Fußgänger, der auf der Fahrradstraße mit einem Hund unterwegs war. Das Fahrzeug kollidierte mit dem 37-jährigen Mann aus Ochtrup, der stürzte und sich schwer verletzte. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige aus Heek blieb unverletzt. Der Hund erlitt nach ersten Erkenntnissen keine Verletzung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 3.000 Euro.

