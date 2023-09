Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebe stehlen Werkzeuge aus Lagerhallen der Stadtwerke

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Mittwoch (20.09.23), 20.00 Uhr und Donnerstag (21.09.23), 07.30 Uhr Zutritt zum Gelände der Stadtwerke an der Straße Witthagen verschafft. Der Spurenlage zufolge brachen sie das Schloss des Zufahrtstors auf. Anschließend hebelten die Täter einige Rolltore auf und verschafften sich so Zugang zu Lagerhallen. Sie stahlen aus den Hallen mehrere hochwertige Werkzeuge sowie eine unbekannte Menge an Kupfer. Aufgrund der Menge des Diebesguts ist davon auszugehen, dass die Täter ein größeres Fahrzeug nutzten, um die Werkzeuge und das Kupfer abtransportieren zu können. Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Wache in Ochtrup unter 02553/9356-4155.

