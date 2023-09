Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Auffahrunfall, Autofahrer und Kind leicht verletzt

Ibbenbüren (ots)

Bei einem Auffahrunfall sind am Donnerstagmorgen (21.09.23) ein 26-jähriger Autofahrer und ein 7-jähriges Kind leicht verletzt worden. Der 26-Jährige aus Ibbenbüren fuhr mit einem schwarzen Volvo auf der Münsterstraße stadtauswärts in Richtung Dörenthe. Vor ihm fuhr ein Schulbus, ein silberfarbener Mercedes-Sprinter. In diesem Fahrzeug transportierte der 75-jährige Fahrer aus Recke sieben Kinder. Dann wollte der 75-Jährige nach rechts in die Ringstraße abbiegen und bremste sein Fahrzeug ab. Diese bemerkte der 26-jährige Autofahrer offenbar zu spät. Er fuhr auf den Sprinter auf. Der Autofahrer sowie ein siebenjähriges Mädchen aus Ibbenbüren, das im Schulbus saß, wurden leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 12.000 Euro.

