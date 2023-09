Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Steinfurt, Bundesweite Schwerpunktaktion "Taschendiebstahl", Kreispolizei Steinfurt beteiligt sich, Aktionen in der Woche vom 25. bis 30.09.2023

Emsdetten, Steinfurt (ots)

Im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktaktion gegen Taschendiebstahl sollen Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Seniorinnen und Senioren, durch gezieltes Ansprechen für das Thema sensibilisiert werden. In der Aktionswoche vom 25. Bis 30.09.2023 klären die Polizeibeamten dabei unter anderem auch über die Arbeitsweisen der Täter auf. Ebenso gibt es für die Bürgerinnen und Bürger Infos, wie sie sich davor schützen können, Opfer eines Taschendiebstahls zu werden. Die Zahl der angezeigten Taschendiebstähle ist von 2021 auf 2022 teils stark angestiegen. In Nordrhein-Westfalen um rund 45 Prozent - im Kreis Steinfurt immerhin auch um 13 Prozent. Damit erreicht die Zahl der Taschendiebstähle im Kreis den höchsten Stand der letzten zehn Jahre. Aus diesem Grund wird sich das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz in der Woche vom 25. bis 29. September mit zwei Schwerpunkttagen an der bundesweiten Aktion gegen Taschendiebstahl beteiligen. Am Mittwoch (27.09.) wird es Informationsstände in Emsdetten geben und am Freitag (29.09.) in Steinfurt. Die erste Station im Rahmen dieser Kampagne wird das E-Center an der Elbersstraße 9 in Emsdetten sein. Dort sind die Mitarbeiter des Kriminalkommissariats in der Zeit von 09.00 Uhr bis 11.00 mit ihrem Infostand vor Ort. Danach geht es zum Einkaufscenter an der Borghorster Straße 165. Hier wird der Infostand von 11.30 Uhr bis 13.30 aufgebaut sein. Am Freitag (29.09.) werden die Informationsstände von 09.00 bis 11.00 Uhr am Einkaufscenter Baumgarten in Burgsteinfurt aufgebaut sein. Und in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr sind sie am BWS-Center in Borghorst zu finden. Der Fokus der beiden Schwerpunkttage liegt auf der Sensibilisierung für sowie der Aufklärung über das Thema Taschendiebstahl. Bürgerinnen und Bürger erhalten Informationen zu Tatbegehungsweisen und zu Tätertypen und Präventionsmöglichkeiten. Zudem geht es um folgende Punkte: - Verhalten als Opfer im Anschluss eines Taschendiebstahls, - Wirksamkeit von Zivilcourage bei der Beobachtung von Taschendiebstählen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen und - der Bedeutung von Zeugenhinweisen.

Weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl sowie zu anderen Delikten finden Sie auch auf der Internetseite der Kreispolizei Steinfurt: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/taschendiebe-greifen-oft-beim-wocheneinkauf-zu

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell