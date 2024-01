POL-MA: Mühlhausen-Rettigheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Nach dem Unfall am Montagvormittag gegen 10:15 Uhr in der Alberichstraße liegen weitere Informationen zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie den Unfallbeteiligten vor. Durch den Unfall, bei welchem ein 88-jähriger VW-Fahrer mit einem 75-jährigen Radfahrer kollidierte, entstand an dem Fahrzeug, einer Straßenlaterne sowie an einem Zaun ein ...

mehr