Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto kollidiert mit Radfahrer - Pressemitteilung Nr.3

Mannheim (ots)

Nach dem Unfall am Montagvormittag gegen 10:15 Uhr in der Alberichstraße liegen weitere Informationen zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie den Unfallbeteiligten vor. Durch den Unfall, bei welchem ein 88-jähriger VW-Fahrer mit einem 75-jährigen Radfahrer kollidierte, entstand an dem Fahrzeug, einer Straßenlaterne sowie an einem Zaun ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Radfahrer befindet weiterhin zur Beobachtung in einem Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell