POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Seniorin bei Unfall verletzt (13.01.2024)

Singen (ots) - Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Donnerstag- und Samstagnachmittag versucht, in eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage "Weißer Rettich" in der Bruderhofstraße einzubrechen. Der Unbekannte machte sich gewaltsam an Fenster und Tür zu schaffen, gelangte jedoch nicht in das Innere der Hütte. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum ...

