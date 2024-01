Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Gartenhütte (11./13.01.2024)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Donnerstag- und Samstagnachmittag versucht, in eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage "Weißer Rettich" in der Bruderhofstraße einzubrechen. Der Unbekannte machte sich gewaltsam an Fenster und Tür zu schaffen, gelangte jedoch nicht in das Innere der Hütte.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Kleingartenanlage beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

