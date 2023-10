Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und des Polizeipräsidiums Mainz; Nationalflagge Israels in Alzey abgerissen und verbrannt

Alzey (ots)

Am Dienstag den 17.10.2023 wurde die Nationalflagge Israels, welche sich gehisst vor der Nikolaikirche in der Bleichstraße in Alzey befand, durch bislang unbekannte Täter abgerissen und anschließend verbrannt.

Durch eine Zeugin wurde ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes gegen 19:00 Uhr über den Sachverhalt informiert. Dieser konnte wenig später die Überreste der Flagge am Eingang der Turnhalle des Gymnasiums am Römerkastell in Alzey auffinden. Durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Alzey wurden die Überreste der Flagge, sowie Spuren vor Ort gesichert. Im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittelt nun das Fachkommissariat der Kriminaldirektion Mainz, K12.

Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wer am Dienstag den 17.10.2023 zwischen 18:30 - 19:00 Uhr, insbesondere im Bereich der Nikolaikirche in Alzey und im Bereich der Schule am Römerkastell Feststellung gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

