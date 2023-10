Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit zwischen Verkehrsteilnehmern eskaliert, 75-Jähriger schwer verletzt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstagmittag gegen 14:13 Uhr gerieten zwei Mainzer, ein 75-Jähriger Autofahrer und 71-Jähriger Fußgänger, in der Holzhofstraße vor dem dortigen "Tegut" in Streit. Im Rahmen des Streits, schubste der Fußgänger den Autofahrer, sodass dieser zu Fall kam und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Der Autofahrer wurde hierbei schwer verletzt.

Durch den Rettungsdienst wurde der 75-Jährige medizinisch erstversorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Stand besteht keine Lebensgefahr.

Gegen den 71-Jährigen Fußgänger werden nun Ermittlungen eingeleitet. Der Sachverhalt konnte durch mehrere Zeugen vor Ort beobachtet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

