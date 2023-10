Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim; Einbrüche in Firmen

Mainz - Hechtsheim (ots)

Sowohl in der Nikolaus-Otto-Straße, wie auch in der Robert-Koch-Straße in Mainz-Hechtsheim kam es am Wochenende zu Einbrüchen in Firmengebäude. Vermutlich in der Samstag- oder Sonntagnacht verschaffte sich der oder die Täter durch rohe Gewalteinwirkung, Zutritt zu den Gebäuden.

Auch im Inneren wurden daraufhin gewaltsam Türen und Fenster geöffnet und beschädigt. Der oder die bislang unbekannten Täter erbeuteten Werkzeuge, sowie Elektronikartikel.

Aufgrund der groben Gewalteinwirkung kam es vermutlich zu einer nicht unerheblichen Geräuschentwicklung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann bzw. etwas Verdächtiges gesehen oder gehört hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

