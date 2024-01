Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Fußgängerin bei Unfall auf der Robert-Gerwig-Straße/Böhringer Straße verletzt (13.01.2024)

Radolfzell (ots)

Bei einem Unfall auf der Robert-Gerwig-Straße/ Böhringer Straße ist am Samstagabend eine Fußgängerin verletzt worden. Ein 62-jähriger Toyota-Fahrer war auf der Steißlinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung zur Robert-Gerwig-Straße bog er nach links auf die Böhringer Straße ab und stieß dabei mit einer 24-Jährigen zusammen, die die dortige Fußgängerampel bei Grün überquerte. Die junge Frau stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Toyota entstand durch die Kollision lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell