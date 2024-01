Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mercedes prallt in Gartenzaun - 89-Jähriger verletzt (14.01.2024)

Konstanz (ots)

Am Sonntagmorgen hat sich auf der Radolfzeller Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein Mann verletzt worden ist. Gegen 9 Uhr fuhr ein 89-Jähriger mit einem Mercedes der C-Klasse auf der Radolfzeller Straße in Richtung Landesstraße 220. Auf Höhe der Hausnummer 90 kam der Senior mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, prallte in den Gartenzaun eines benachbarten Grundstücks und touchierte schließlich einen dahinter geparkten Fiat. Durch den Aufprall erlitt der 89-Jährige Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro, den Schaden an dem Gartenzaun schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell