POL-KN: (Konstanz) Autoaufbruch- Polizei nimmt Dieb fest (22.12.2023)

Konstanz (ots)

Am Freitag haben Beamte des Polizeirevier Konstanz einen Dieb festnehmen können, der zuvor aus einem auf dem Augustinerplatz geparkten Auto Wertgegenstände geklaut hatte. Der 40-Jährige konnte von Zeugen dabei beobachtet werden, wie er die Scheibe eines Autos gegen 21.15 Uhr einschlug und anschließend in Richtung Bahnhof weglief. Die aufmerksamen Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den Dieb kurze Zeit später am Bahnhof kontrollieren und bei ihm die gestohlenen Wertsachen vorfinden. Der 40-Jährige wird sich nun wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten müssen.

