FW-BN: Flugzeug entdeckt Rauchentwicklung im Waldgebiet nahe Niederholtorf - Feuerwehr bekämpft ausgedehnten Flächenbrand - Folge- und Abschlussmeldung -

In den späten Nachmittagsstunden des 11. Juni 2023 erreichte die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn eine Meldung des Towers des Flughafens Hangelar. Ein vorbeifliegendes Flugzeug hätte den Tower über eine Rauchentwicklung im rechtsrheinischen Waldgebiet nahe Niederholtorf informiert. Es folgte ein mehrstündiger Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst der Bundesstadt Bonn.

Seit den späten Nachmittagsstunden des heutigen Sonntags sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst der Bundesstadt Bonn in einem Waldgebiet im rechtsrheinischen Stadtgebiet in der Nähe der Ortslage Niederholtorf im Einsatz. Einer Erstmeldung durch den Tower des Flughafens Hangelar, welche nur grob die Ortslage einschränken konnte, folgte ein weiterer Notruf eines Anrufers, der die Ortslage der Einsatzstelle bestätigen konnte. Durch die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr, sowie unter Zuhilfenahme eines Rettungshubschraubers zur Erkundung aus der Luft, konnte die Einsatzstelle nach kurzer Zeit genau lokalisiert werden. Es wurden drei Einsatzabschnitte gebildet und umfangreiche Löschmaßnahmen mit mehreren handgeführten Rohren, Löschrucksäcken und mechanischen Werkzeugen eingeleitet. Parallel wurde die Wasserversorgung im Pendelverkehr durch mehrere Tanklöschfahrzeuge sichergestellt. Die nachalarmierten Einsatzkräfte wurden in einem Bereitstellungsraum gesammelt und von hier aus zielgerichtet in den Einsatz gebracht. Es brannte auf ca. 1500m² Unterholz und Waldfläche.

Im Einsatz waren der Führungsdienst (B-Dienst), die Löscheinheit der Feuerwache 2, das Tanklöschfahrzeug der Feuerwache 3 und die Einheiten Holtorf, Holzlar, Oberkassel, Bad Godesberg, Buschdorf, Iuk Röttgen und Lannesdorf der Freiwilligen Feuerwehr Bonn. Weitere Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte von der Johanniter Unfallhilfe, dem Landesbetrieb Forst, der Polizei Bonn, dem Rettungshubschrauber Christoph Rheinland und einem Meteorologen zur Beurteilung der weiteren Wetterlage. Die verwaiste Feuerwache 2 wurde während der laufenden Einsatzmaßnahmen durch die Einheit Beuel der Freiwilligen Feuerwehr Bonn besetzt.

